Adolescente morre em tiroteio entre gangues rivais em Betim

Um adolescente, de 15 anos, morreu baleado durante um tiroteio entre gangues rivais nessa segunda-feira (8/5), no bairro Parque Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Outros dois adolescentes, de 16 e 17, foram baleados e encaminhados para a UPA Teresópolis para atendimento médico.

Em conversa com os militares, o jovem de 17 informou que estava caminhando na rua com outros colegas quando um outro grupo, com cinco pessoas, chegou e começou a atirar.

Ele reconheceu um dos suspeitos, de nome Cadu, que tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. O jovem foi baleado nas mãos e abdômen.

O jovem de 16 confirmou a versão do colega e disse que, quando o tiroteio começou, os outros colegas saíram correndo. Ele foi baleado na perna direita e no ombro.

Durante rastreamento na região, a polícia encontrou uma jovem, de 16, que confessou participação no tiroteio. Ela informou que a motivação do crime foi briga entre as gangues do Campo e do Gás, que são rivais na região.

A jovem ainda levou a polícia para a casa de outro adolescente, de 17, que também confessou participação no crime. Na casa do jovem, a polícia encontrou sacos plásticos usados para armazenamento de drogas e etiquetas da Gangue do Gás.

Os dois adolescentes foram apreendidos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo do adolescente morto foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.