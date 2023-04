Adolescente que divulgou ‘Lista do Massacre’ em escolas é descoberto

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) identificou o responsável pela postagem da 'Lista do Massacre' no Tik Tok. Segundo o órgão, não serão divulgados mais detalhes por se tratar de um adolescente, porém, no momento da busca, a pessoa confessou ser a autora e teve o smartphone e um notebook apreendidos.

O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo também participaram da operação chamada "A Lista", que fez diligências cibernéticas e localizou o responsável, que a princípio, não representa perigo. Segundo o MPMG, não há informações concretas sobre a organização de ataques em Minas Gerais.

Se tratando de uma pessoa menor de idade, os órgãos adotaram medidas para proteção de imagem, identidade e integridade.