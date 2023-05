Adolescentes que imprimiram dinheiro falso são investigados

Quatro adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, estão sendo investigados por emitirem e usarem notas falsas de R$ 20 e R$ 50 na cidade de Boa Esperança, no Sul de Minas Gerais. O dinheiro clandestino teria sido usado na festa do Dia do Trabalhador, que aconteceu na cidade na segunda-feira (1/5).

A Polícia Civil tomou conhecimento da ação dos jovens nesta sexta-feira (5/5). Na casa de dois deles, foram encontradas cédulas falsas e esboços para impressão. Conforme apurado, o esquema ocorria na residência de um deles, e o objetivo era tentar chegar o mais próximo do real.

Dos quatro suspeitos, três já foram ouvidos e disseram que a iniciativa partiu do quarto adolescente, mas confirmaram que todos agiram em conjunto.

De acordo com a PCMG, um dos jovens alegou que os atos infracionais teriam sido realizados para zombar de terceiros. Outro afirmou que parte das notas foi jogada para cima na festividade. E o terceiro, que, apesar da emissão do dinheiro falso, as cédulas não foram apresentadas no comércio.

Para o delegado Alexandre Boaventura Diniz, mesmo com as versões dadas pelos suspeitos, a mera emissão de notas falsas constitui ato ilícito em prejuízo da fé pública, ainda que se admita que nenhum comerciante tenha tido prejuízo com a conduta dos adolescentes.

“Algumas das notas eram notavelmente falsas, mas outras, principalmente em ambientes agitados, como a Festa do Trabalhador, poderiam enganar pessoas menos atentas”, explica.

A Polícia Civil orienta que comerciantes que por ventura tenham tido prejuízo com cédulas falsas na cidade, nos últimos dias, compareçam à Delegacia de Polícia Civil, em posse das notas, para avaliação da equipe policial.