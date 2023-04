Adolescentes que mataram taxista a facadas vão para centro socioeducativo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta terça-feira (25/4) que dois adolescentes, de 14 e 16 anos, investigados pelo latrocínio – ou seja, roubo seguido de morte – do taxista Oraci Borges de Carvalho, de 69, em Três Corações, no Sul de Minas Gerais, foram encaminhados ao sistema socioeducativo após a Justiça acatar o pedido de internação provisória remetido pela PCMG.

A Polícia Militar (PM) conseguiu localizar os jovens ao analisar imagens de câmeras de monitoramento. Além disso, uma testemunha passou as características de um dos suspeitos para os policiais.

Os adolescentes foram apreendidos em casa e confessaram, segundo a PM, que se encontraram, cada um com uma faca, e foram até a avenida Getúlio Vargas, na região Central da cidade, com a intenção de assaltar o primeiro motorista de táxi que passasse pela via.

Ao entrar no carro de Oraci, a dupla pediu uma corrida até o bairro Residencial Dharma e, durante o trajeto, anunciou o assalto . Conforme a Polícia Civil, ao passar pelo bairro Alto da Colina, testemunhas ouviram uma frenagem brusca e visualizaram o veículo com as duas portas dianteiras abertas.

O motorista estava inconsciente e com muito sangramento no pescoço, provocado por facadas. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros contabilizou pelo menos duas perfurações no peito e outras sete nas costas.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital São Sebastião, em Três Corações, mas morreu dentro da unidade de saúde.