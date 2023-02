Advogado acusado de estupro de vulnerável é preso em BH

Suspeito de estupro de vulnerável, cuja vítima é uma mulher, de 21 anos, portadora de deficiência mental, um advogado, de 25 anos, foi preso e levado a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso, e à Pessoa Com Deficiência e Vítima de Intolerância (Demid). O crime teria acontecido em um apartamento na Savassi, região centro-sul de Belo Horizonte.

A denúncia foi feita pela irmã da vítima, que acionou a Polícia Militar. Ela contou que a jovem é portadora de desenvolvimento mental incompleto. Os policiais ouviram também a vítima.

Ela contou que tinha ido a um cinema, num shopping, acompanhada do advogado. Terminado o filme, o homem a convidou para ir até o apartamento dele. Lá, ela disse aos policiais, ele começou a apalpá-la e a levou para a cama. A vítima contou, ainda, que recusouse a fazer sexo, “disse não”, mas não foi atendida.

Na casa da vítima, os policiais obtiveram, também, um atestado sobre o problema mental da vítima, que foi entregue pelo pai, e que informa sinais de imaturidade do sistema nervoso central.

Com a denúncia, os militares foram até o apartamento, orientados pela vítima. Lá, bateram campainha e foram atendidos pelo suspeito, que admitiu ter mantido relações com a mulher, mas afirmou que tinha sido consensual.

A mulher, de 21 anos, foi levada a um hospital, para a realização de exame de estupro.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG), ao tomar conhecimento do caso, divulgou nota:

“A OAB-MG informa que não há registro de contato no Plantão de Prerrogativas. No tocante ao caso informado pelo G1, o acompanhamento da seccional mineira não se aplica, já que Ordem deve acompanhar as ocorrências que envolvem o exercício da profissão.

Caso o flagrante seja confirmado, a OAB-MG deverá ser oficiada e tomará as providências cabíveis. O Plantão de Prerrogativas da OAB-MG deve ser acionado, exclusivamente, pelo número: (31) 97121-5246".