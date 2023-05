Advogado diz que morte de paciente em clínica de estética foi fatalidade

advogado Thiago Lenoir, defensor da da biomédica Lorena Marcondes, suspeita de homicídio doloso com dolo eventual, afirmou, nesta sexta-feira (11/5), que ela “nunca teve a intenção de matar”. Uma paciente, de 46 anos, morreu na segunda-feira (8/5), após sofrer parada cardiorrespiratória em uma clínica de estética em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

Ele tratou a morte da mulher como “fatalidade”. “A defesa refuta as suspeitas de dolo eventual. O dolo, mesmo que eventual, a pessoa tem a intenção de matar, ela assume o risco de matar e a Lorena nunca teve a intenção de matar ou de assumir o risco de matar essa vítima”, afirmou o advogado, que ganhou projeção nacional após atuar na defesa do goleiro Bruno.

A paciente chegou a ser levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado gravíssimo para o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD). Lá, foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde morreu no mesmo dia.

Mulher morre depois de procedimento estético em Divinópolis

A biomédica está presa desde a madrugada de terça-feira (9/5), quando teve a prisão em flagrante decretada. As investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apontam, inicialmente, que a paciente foi submetida ao procedimento de lipoaspiração ou lipoescultura, além de enxerto nas nádegas.

A defesa nega e diz que seria executado a lipo laser – um procedimento que a biomédica dizia ser sem cortes, com protocolos desenvolvidos por ela e com resultados iguais aos de cirurgia. “A causa morte ainda é indefinida. Temos que aguardar todos os laudos e a perícia. Mas lipoaspiração ela não fez”, enfatizou o defensor.

Ocultação de provas

A suspeita de ocultação de provas também foi contestada por Lenoir. Durante depoimento, uma testemunha relatou que um dos funcionários da clínica foi visto saindo com um saco plástico após a complicação da paciente.

Imagens das câmeras de segurança foram colhidas pela perícia para verificar se houve alteração na cena e também ocultação de provas.

Ele alega que Lorena contribuiu a todo o momento com as investigações. “Apagar provas, vestígios, neste sentido, não existe”, enfatizou. Após a complicação com a paciente, a biomédica ligou para o cardiologista que fez os primeiros atendimentos e também acionou o Samu.

“Uma pessoa que pratica um crime gravíssimo de homicídio com dolo eventual, sabendo que corria o risco de matar alguém, ela não ficaria parada no local. Ela não teve essa maldade porque foi uma fatalidade”, completou.

O advogado confirmou que Lorena mantinha uma “parceria comercial” com a médica Daniela Nery Faria. Entretanto, afirma desconhecer qualquer alegação de fraude. Pacientes apresentaram receituários que teriam sido entregues pela biomédica com suposto carimbo e assinatura da médica que realiza procedimentos cirúrgicos.

Lenoir disse que essa questão não consta no processo. “Se for arguido, a gente, no devido tempo e com a técnica necessária, vai analisar todas as provas da polícia”, disse. Já a médica, em entrevista ao jornal Agora, negou que tenha cedido carimbo ou assinado receitas. Falou em fraude.

Pedido de liberdade

A biomédica teve o pedido de prisão domiciliar negado em primeira instância. Devido a essa decisão, a defesa impetrou o pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais ( TJMG ).

A liminar foi negada, nessa quinta-feira (10/5), pela desembargadora Paula Cunha e Silva que alegou que a “decisão é necessária para garantir a ordem pública, diante dos indícios de autoria e gravidade concreta do delito”.

Ela citou também a ausência de alvará sanitário da clínica – vencido desde outubro do ano passado.

Agora, a defesa aguarda o julgamento do mérito, sem data para ocorrer. “A defesa entende que ela não deveria estar presa, primeiro porque é um direito constitucional dela de aguardar o processo em liberdade. Você não pode fazer nenhum juízo prematuro antes de ser devidamente comprovado. A pessoa só pode ser presa depois de uma sentença penal condenatória. O crime que ela está respondendo é um crime gravíssimo, tanto para a sociedade como para ela própria também”, afirma o advogado.

Ele também criticou a decisão que reverteu a prisão em flagrante por preventiva. “O fundamento da prisão preventiva ele fala da comoção social. Respeito o magistrado, é um grande juiz da comarca de Divinópolis, mas é direito da defesa de recorrer contra esses argumentos. A pessoa não pode ficar presa por conta de uma comoção social.”

Técnica de enfermagem

Também está presa a técnica de enfermagem Ariele Cristina de Almeida Cardoso. Ela trabalhava com a biomédica no momento da prisão. Segundo apurado, ela havia sido contratada há menos de uma semana.

O advogado Rui Nascimento, que trabalha para que Ariele deixe o presídio, disse que entrou com o pedido da revogação da prisão preventiva e adoção da prisão domiciliar. Na noite dessa quinta-feira (11/5), ele também protocolou o habeas corpus.

Outro advogado vai assumir a defesa da técnica. A reportagem não conseguiu localizar o responsável.

*Amanda Quintiliano especial para o EM