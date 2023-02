Advogado é morto a tiros por policial da reserva em Ipatinga; veja o vídeo

Anderson Clayton Nunes Ferreira, de 38 anos, foi morto a tiros por um policial militar da reserva na manhã de hoje (15/2), no centro de Ipatinga.

O autor, de 66 anos, foi preso na avenida João Valentim Pascoal, próximo ao banco Itaú. Ele confessou o crime e entregou a arma usada no homicídio.

"Ele estava caminhando pela via em direção ao Fórum e foi abordado. O senhor é já de mais idade e não apresentou nenhuma resistência quando recebeu voz de prisão", contou o sargento da Polícia Militar, Ramon Pires.

A motivação do crime, segundo o relato do autor à polícia, é por motivos familiares. A vítima seria casada com a filha do idoso e teria agredido, perseguido e ameaçado a esposa.