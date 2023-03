Aeroporto Carlos Prates, em BH, deve ser fechado no dia 1° de abril

O prefeito Fuad Noman (PSD) anunciou nesta terça-feira (14/1) que o Aeroporto Carlos Prates será fechado definitivamente no dia 1° de abril. A decisão, anunciada no Twiitter, é do Ministério dos Portos e Aeroportos, segundo o governante.

O espaço será entregue para a Prefeitura de BH. Fuad declarou que pretende usar a área para a realização de projetos de moradias populares, de indústrias não poluentes, Centros de Saúde, escolas e outras infraestruturas urbanas necessárias para a população.

“É um grande passo para que Belo Horizonte possa resolver o problema de moradia, levar paz e tranquilidade para a região do Carlos Prates e, ainda, evitar esses acidentes trágicos que tem acontecido” finalizou o prefeito no vídeo publicado na rede social.

Com o crescimento da região Noroeste de BH, as discussões sobre o encerramento das atividades no local se tornaram mais frequentes. Na internet, a reação da população foi positiva. A decisão era aguardada com muita ansiedade.

Entre 2004 e 2020, 47 ocorrências relacionadas ao terminal foram registradas, sendo sete acidentes, cinco mortos e seis feridos, segundo levantamento da Casa Comum, escola de formação política do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas.

