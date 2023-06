Aeroporto Carlos Prates recebe pinturas de desativação em todas as pistas

A Prefeitura de Belo Horizonte está finalizando pinturas no Aeroporto Carlos Prates, que indicam a desativação completa do local. Nesta quinta-feira (1°/6), a pista de pouso e decolagem amanheceu com cinco "X" pintados de branco e, até o fim do dia, as áreas de taxiamento dos aviões receberão o mesmo símbolo, mas na cor amarela. A modificação faz parte de determinações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).