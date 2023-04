Aeroporto Carlos Prates tinha plano de invasão e ocupação, diz PBH

Centenas de pessoas estariam planejando invadir e ocupar o Aeroporto Carlos Prates no último sábado (1º). Segundo o Prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), a Prefeitura descobriu um plano de invasão da área na madrugada de 31 para 1º, dia programado para o fechamento do espaço. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (¾), na reunião de prestação de contas para a Câmara Municipal.

"Havia uma ameaça de que 300 pessoas já estavam preparadas para invadir o aeroporto, com barracas e caminhões, na noite do dia 31 para o dia 1º, por isso a guarda foi deslocada. Graças a Deus não aconteceu nada", afirmou o prefeito.

Em nota, a PBH informou que o setor de inteligência da Guarda Municipal apurou que havia a possibilidade de invasão e, por isso, "tomou as providências necessárias para evitar a ação". No sábado, equipes da GC estiveram em todas as portarias, com cerca de 40 agentes e mais de 10 viaturas.