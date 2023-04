Aeroporto Carlos Prates: veja onde os alunos poderão cumprir horas de voo

O Governo de Minas afirmou que existem alternativas para os alunos do Aeroporto Carlos Prates treinarem e cumprirem horas de voo nas cidades de Pará de Minas, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis e Cláudio.

A afirmação foi feita pelo subsecretário de Transportes e Mobilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Aaron Duarte Dalla, nesta segunda-feira (3/4), na audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Ele lembrou que, em 2020, o governo federal já pretendia fechar o aeroporto, com prazo inicial para 31 de dezembro de 2021, o que foi prorrogado por meio de portarias. E reforçou o apoio do Estado na desmobilização do aeródromo.

Apesar disso, não há detalhes de como os alunos dariam continuidade à formação prática de pilotos nessas cidades. A reportagem entrou em contato com o Governo de Minas e aguarda retorno.