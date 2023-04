Aeroportos do país devem receber quase 3 milhões de pessoas na Semana Santa

O setor de viagens aéreas deve receber quase 3 milhões de passageiros pelo país durante o feriado da Semana Santa. De acordo com dados levantados pelo Ministério do Turismo, o número representa um aumento de 127% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2022, pelo menos 1,3 milhão de pessoas viajaram de avião pelo Brasil.

A BH Airport, administradora do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte , espera um crescimento de 15%, em relação a 2022. A empresa espera que 150 mil passageiros passem pelo local nesses dias.

Os aeroportos da Rede Infraero esperam receber 651,8 mil passageiros durante a data. Conforme a empresa, o número é 54% maior do que no ano passado. A expectativa é de que os dias mais movimentados sejam a quinta-feira (6/3), com 159,6 mil passageiros e 1.209 pousos e decolagens, e a segunda-feira (10/3), com 160 mil passageiros e 1.216 movimentos de aeronaves estimados.

Oportunidade de crescimento financeiro

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, destaca que o feriado é importante para o setor aéreo no país e comemora o crescimento da movimentação. "O feriado da Semana Santa representa um grande impulso para o setor turístico do nosso país. Com mais pessoas viajando teremos maior percentual de hotéis ocupados, maior movimentação nos restaurantes e comércios dos nossos destinos, entre outros segmentos que também serão impactados positivamente a partir deste aumento da circulação de pessoas", disse.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Hotel Urbano (Hurb), alguns destinos do país já contam com ocupação hoteleira acima dos 65% no período do feriadão. Os dados da plataforma de viagens mostram que o Rio de Janeiro (RJ), Porto Seguro (BA), Búzios (RJ) e Gramado (RS) estão entre os preferidos para o período.

Os terminais administrados pela CCR Aeroportos estimam uma movimentação de 200 mil passageiros, com destaque para Curitiba (PR), que deve ter um fluxo de mais de 74 mil pessoas, e Goiânia (GO), com 44,5 mil passageiros. No Nordeste, a capital baiana deve receber até 85 mil passageiros no período.

Ramo rodoviário

O setor rodoviário também está movimentado com a chegada da Semana Santa. Em Belo Horizonte, são esperadas 142 mil pessoas, enquanto em São Paulo (SP) 400 mil pessoas devem embarcar e desembarcar nos terminais rodoviários. No Rio de Janeiro (RJ), o número deve ser de 205 mil passageiros, e em Brasília (DF), a estimativa é de 24 mil pessoas. Em Cuiabá (MT), o fluxo deve chegar a 20 mil, e em Salvador (BA), a expectativa é de que cerca de 71 mil pessoas deixem a capital rumo ao interior do estado.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata