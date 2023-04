Agenda de maio para castração gratuita de pets em BH abre nesta quinta

A agenda para castração gratuita de cães e gatos pela Prefeitura de Belo Horizonte vai abrir nesta quinta-feira (27/4), a partir das 8h. Os agendamentos devem ser feitos no Portal da PBH e as vagas são limitadas.

Para que os animais possam fazer a cirurgia é preciso que tenham, no mínimo, 4 meses de idade e, no máximo, 8 anos. Os filhotes de gatos devem pesar mais de 1,5kg.

Além disso, antes da cirurgia, é feita uma avaliação médica veterinária para identificar a existência de algum problema de saúde que impeça a castração. Ou seja, o cadastro não garante que a cirurgia será feita.

De acordo com a administração municipal, no dia marcado para a castração, o tutor do pet deverá permanecer na unidade até a alta. “A castração é um procedimento cirúrgico que envolve anestesia geral. Por isso, o animal precisa ser devidamente preparado, o que inclui jejum hídrico (8 horas) e alimentar (12 horas), indispensáveis para a segurança”.

Vagas limitadas

disputa pela vagas para a castração gratuita dos pets em BH é acirrada . Nos meses anteriores, os horários já haviam sido preenchidos em menos de uma hora. Segundo a PBH, a quantidade de cirurgias ofertadas é calculada conforme a capacidade de cada Centro de Esterilização.

Para a coordenadora do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais (MMDA), Adriana Araújo, o número de cirurgias mensais realizadas não corresponde ao tamanho da população de cães e gatos da cidade. Ela explica que existem cerca de 40 mil animais em situação de rua, fora os que já possuem lar.

Adriana defende a esterilização desses animais domésticos, associada à educação para a guarda responsável, como importante prevenção do abandono, descontrole populacional, comércio, conflitos diversos e zoonoses. Conforme a coordenadora, as populações de cães e gatos estão em “descontrole” em todo o mundo, não só em BH. “Se a gente olhar como exemplo só as gatas, elas entram no cio a cada 28 dias, já as cadelas duas vezes por ano, se considerarmos que a cada ciclo gestacional nasce uma ninhada com seis filhotes, são 12 por ano. Isso só uma gatinha. Mas é importante dizer que os animais não têm culpa desse descontrole, e sim o ser humano que sempre atrapalhou a vida dos animais."

Mais centros de castração

Adriana Araújo enfatiza que, desde que o programa foi criado, o Movimento Mineiro pelos Direitos Animais pede que seja construído um centro de esterilização em cada uma das nove regionais de Belo Horizonte. Mas existem apenas cinco, nas regiões do Barreiro, Leste, Noroeste, Oeste e Norte.

Além disso, a coordenadora do programa afirma que são necessários três novos centros itinerantes de castração, conhecidos como "castramóvel", para atender às comunidades carentes da capital, onde ela avalia ser o local com maior descontrole populacional de cães e gatos.