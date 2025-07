Agricultor destaca a importância do ‘Raízes da Terra’, evento realizado em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. O Recanto da Fraternidade foi palco da 1ª edição do Raízes da Terra – Encontro da Família Rural, realizada neste domingo (06.jul.25), em Capinópolis (MG). Voltado às famílias da zona rural, o evento reuniu centenas de pessoas em um ambiente que celebrou a tradição, o trabalho no campo e o fortalecimento dos laços comunitários.

Para o produtor Renato Marcelino, conhecido como Renato Borá, a iniciativa reforça a importância do trabalhador do campo:

“Acho esse evento muito importante por dar ênfase ao produtor rural, por valorizar o homem do campo, que vive trabalhando nesse Brasil de sol a sol para levar alimento para a mesa do brasileiro. Nós nos sentimos honrados, valorizados pela administração pública municipal por promover esse encontro de valorização do homem do campo.”

O evento contou com um farto café da manhã com quitandas típicas, seguido de um almoço no estilo das antigas fazendas, além de uma missa em Ação de Graças celebrada pelo padre Cléber, da Paróquia São Pedro e São Paulo. A animação musical ficou por conta da dupla Rony & Michel.

A organização foi conduzida com apoio de secretários municipais e voluntários, garantindo uma estrutura elogiada por todos os presentes.

Entre as lideranças que prestigiaram o evento estavam o deputado estadual Arnaldo Silva e o ex-prefeito de Capinópolis, José Neto Santana.

