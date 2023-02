Alagamento causa interdição em trecho da BR-040; veja

Um trecho da BR-040 está com mais de cinco quilômetros de congestionamento por causa da forte chuva na Zona da Mata Mineira e Campo das Vertentes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), está alagado o km 703, na altura de Barbacena. O alagamento afeta os motoristas que estão se dirigindo sentido Rio de Janeiro

Pelas imagens recebidas pela reportagem do, é possível ver que a água cobre parte do asfalto. Com isso, a interdição foi necessária para evitar acidentes.

