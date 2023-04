Álcool e direção: mistura fatal é tema de podcast do Portal Uai

Belo Horizonte e região metropolitana registraram, no último fim de semana, acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados, e essa irresponsabilidade ao volante é tema do "Pod ou não pode?" desta quarta-feira (4/4). No podcast, Ricardo Carlini recebe o delegado Rodrigo Fagundes, da 3ª delegacia especializada de Investigação de Crimes de Trânsito, e o jornalista policial Renato Rios Neto, que apresenta o Alterosa Alerta.

As investigações deste e de outros casos de crimes de trânsito envolvendo álcool e volante serão atualizadas pelo delegado, no podcast, que ainda vai debater a atual legislação. O “Pod ou não pode?”, apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, vai ao ar nesta quarta-feira às 14h, ao vivo, no canal do YouTube do Portal Uai. Inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio.