Alerta de chuvas intensas para 266 municípios mineiros e 1320 brasileiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas que envolvem 266 municípios mineiros (lista abaixo) e 1.320 cidades do Brasil, entre as 10h deste sábado (15/4) e 10h de domingo (16/4).

A faixa de tempestades e ventos fortes vem da porção oriental do Rio Amazonas, no Norte, passa pelo Centro-Oeste e corta Minas Gerais centralmente e todo estado do Espírito Santo.

Em Minas, serão afetadas áreas do norte do Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste, norte do Centro-Oeste e Região Central, a porção sul e central do Norte de Minas e partes dos vales dos rios Doce e Mucuri.

A previsão é de chuva entre 20mm e 30mm por hora ou de até 50mm em um dia, com ventos intensos, de 40km/h a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Ainda assim, o Inmet recomenda que "em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)".

ALERTA DE CHUVAS

Municípios mineiros sob ameaça de tempestades

Abadia dos Dourados