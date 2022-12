Alex Telles e Gabriel Jesus estão fora da Copa do Mundo

O lateral Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus foram cortados da seleção que representa o Brasil na Copa do Mundo do Catar. A informação foi confirmada, neste sábado (3) por meio de nota, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade informou que a decisão foi tomada após ser constatado que os jogadores não têm tempo hábil para se recuperarem antes do final do Mundial.

“Conforme anunciado pela CBF após o jogo contra Camarões, os jogadores Alex Telles e Gabriel Jesus passaram por exames na manhã deste sábado [3]. Acompanhados pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, eles realizaram uma ressonância magnética no joelho direito que confirmou as lesões e impossibilidade de recuperação a tempo de participar da Copa do Mundo”, diz a nota.

Apesar dos cortes, o Brasil continuará a campanha no Catar com apenas 24 jogadores, pois o prazo da Fifa para a substituição de atletas terminou 24 horas antes da estreia na competição.

A CBF também informou que ainda não está definido se Alex Telles e Gabriel Jesus seguem com a delegação brasileira em Doha (Catar) ou se “retornam aos seus clubes”.