Alta na passagem de ônibus em BH é alvo de protestos nas redes sociais

O anúncio do aumento das passagens de ônibus de R$ 4,50 para R$ 6 em Belo Horizonte , feito na tarde desta quarta-feira (19/4), virou alvo de críticas e protestos nas redes sociais. O reajuste da tarifa do transporte público de BH será de 33% a partir de domingo (23/4).

A preocupação é com o aumento de gastos mensais, já que a mudança vai obrigar os passageiros a gastarem, em média, R$ 72 por mês a mais com o transporte público . Será como se o mês tivesse uma semana mais de gastos com transporte para os trabalhadores.

Internautas já discutem soluções para se locomoverem, como financiar uma moto ou andar mais de 4 quilômetros até o trabalho. E teve quem questionou o uso dos aplicativos de transporte: "Uber vai finalmente compensar mais que ônibus?".

Os habitantes da capital mineira, que agora terá uma das passagens mais caras do Brasil, reclamam que, apesar do preço da passagem subir, as condições dos transporte só pioram.