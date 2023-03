Aluna é alvo de ataques homofóbicos e incentivada a se suicidar: ‘Se mata’

Acesso rápido “Tenho depressão e ansiedade”, diz estudanteEscola realizará atividades de conscientização sobre bullying, diz SEE-MG Uma adolescente de 17 anos, que mora em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foi vítima de ataques homofóbicos e gordofóbicos nas redes sociais, além de incentivos ao suicídio. Segundo a vítima, I.S.C., que estuda na Escola Estadual Batista de Oliveira, as mensagens criminosas foram feitas por outra aluna do colégio. Ela ainda escreveu que a adolescente merecia ser estuprada.

Casal agredido por vizinho denuncia homofobia em Contagem Apesar da abordagem ter sido feita por meio de um perfil anônimo, quem estava fazendo os ataques acabou confirmando à vítima que estuda na referida instituição de ensino. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) emitiu nota. Leia no fim da reportagem.

Nas mensagens privadas a que o Estado de Minas teve acesso – enviadas pela agressora na última quinta-feira (2/3) pelo Instagram – , a jovem é qualificada com diversos termos pejorativos e também é xingada. “Nós temos uma p*****a no nono ano (…). Você é tão imunda, que quando vejo me dá nojo”, escreveu a agressora, chamando a estudante ainda de “marmita”. “Você devia ser estuprada por 90 homens diferentes”, afirma em outro trecho.



“Quando vi aqui aquilo, comecei a ficar apavorada. A pessoa estava me xingando de tudo. Na minha cabeça, naquele momento, eu falei: ‘essa pessoa tá com muito ódio de mim’. Isso me machucou muito”, conta a adolescente em entrevista ao EM.

A autora das agressões ainda menciona o corpo da jovem e sugere que o objetivo dela na escola é se prostituir. “Você se acha gostosa, mas só serve para ser c****a. Ainda por cima é gorda. Você é gorda e p*****a. (…). Você não tá lá [na escola] só para passar de ano. Você quer dar seu corpinho feio para todos.”

O perfil anônimo segue dizendo que a estudante, que é bissexual, é “a vergonha daquele lugar”. “Você devia morrer. (…). Se mata de uma vez. Você não terá futuro. (…). Para piorar, você é LGBT”.

“Tenho depressão e ansiedade”, diz estudante

A vítima afirma que sofreu forte abalo emocional com o epsódio. “Tenho depressão e ansiedade. Já passei por muita coisa e isso faz com que eu fique mais sensível a esse tipo de coisa. No dia seguinte fiquei exausta mentalmente. Não queria nem sair de casa”, diz a jovem, pontuando que recebeu o devido amparo na instituição de ensino. A família ainda não registrou boletim de ocorrência na Polícia Militar.

Escola realizará atividades de conscientização sobre bullying, diz SEE-MG

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) disse que “a gestão da unidade escolar está oferecendo acolhimento à estudante e à sua família”. O caso, conforme a pasta, será acompanhando pela Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora. Por fim, a secretaria afirma que a escola “está elaborando atividades com todos os estudantes, para conscientizar sobre o bullying e crimes cibernéticos”.

Leia na íntegra:

"Sobre o caso envolvendo uma estudante da Escola Estadual Batista de Oliveira, em Juiz de Fora, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que a gestão da unidade escolar está oferecendo acolhimento à estudante e à sua família. A Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora, responsável pela coordenação da escola, irá acompanhar a situação, por meio do Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), formado por psicólogo e assistente social, para acolhimento e diálogo com os alunos da escola. Além disso, a escola está elaborando atividades com todos os estudantes, para conscientizar sobre o bullying e crimes cibernéticos, por meio do Programa Convivência Democrática, que articula projetos e estratégias pedagógicas preventivas para a melhoria da convivência no ambiente escolar."