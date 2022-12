Aluno da Apae de Capinópolis participou das Olimpíadas em Aracaju

Wenderson Aparecido

O atleta Wenderson Aparecido, 36 anos, da APAE de Capinópolis e aluno do “Centro Dia Sirley Carla Dantas”, participou da Etapa Nacional das Olímpiadas Especiais das APAES, na Cidade de Aracaju, Sergipe, entre 5 a 10 de dezembro.

O esportista foi ao estado nordestino representando Minas Gerais – Triângulo Mineiro I – na modalidade de futsal, integrado com a equipe mineira de Futsal das APAEs mineiras.

“A nossa participação foi um marco para todos, oportunidades como esta precisam ser buscadas para que consigamos oportunizar o acesso a mais atletas a experiências esportiva e sociais”, esclarece Everaldo Tomaz, presidente da APAE de Capinópolis.

Todos da equipe da escola que contribuíram de alguma maneira para a ida do aluno a este acontecimento de vulto nacional. A família do atleta ficou bastante contente com a sua participação, pois é a primeira vez que ele viaja para tão longe a fim de cumprir um compromisso esportivo.