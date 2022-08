Alunos de Administração do Senac em Capinópolis realizam eleição simulada

Capinópolis, Minas Gerais. Alunos de Administração do curso técnico do Senac em Capinópolis realizaram uma eleição municipal simulada. O evento, que ressalta a importância da democracia, foi realizado na noite da última quarta-feira (24.ago.22).

Assista:

A atividade faz parte da disciplina estudada em sala de aula, onde os Alunos aprenderam a criar projetos e vender ideias. Três candidatos colocaram seus nomes à disposição dos eleitores — Adriana Cunha, Letícia Viniele e Nicholas Santos.

Os grupos se empenharam e surpreenderam com muita criatividade. Santinhos, cartazes e até bandeiras fizeram parte da torcida.

O Cartório Eleitoral da Comarca de Capinópolis cedeu a cabine de votação e a urna para depósito dos votos.

Estudantes dos cursos técnicos de Recursos Humanos e Técnico em Segurança do Trabalho, com apoio dos professores Daniel Antônio e Maria Sueli Bizinotto, participaram do evento, e avaliaram as propostas dos candidatos. Apesar de ser uma eleição simulada, as propostas eram reais e consistentes.

Paulo Braga, docente no curso de Administração, ressaltou que — “o conhecimento absorvido dentro da sala de aula foi implementado na eleição simulada. Os Alunos aprenderam, na unidade curricular Estruturação e operacionalização de projetos, que não vendemos e administramos apenas produtos e empresas, também trabalhamos com ideais. Uma campanha eleitoral é um tema atual, e os Alunos levantaram demandas reais, que fazem parte do cotidiano deles”.

Durante a preparação da campanha, os estudantes criaram identidades visuais, slogans e estratégias para angariar votos. O processo de “iniciar, planejar, executar, controlar e finalizar” foi realizado com êxito pelos Alunos.

Ao final da votação, Nicholas Santos, 16 anos, foi eleito com 29 votos.

Durante o discurso, o “prefeito” agradeceu pelo apoio.

“Agradeço a todos e todas que votaram em mim”.

Após a eleição, os professores dos cursos técnicos ofereceram um lanche aos estudantes.

As aulas dos cursos técnicos estão sendo ministradas na Escola Higino Guerra, e fazem parte de uma parceria do Município de Capinópolis, por meio do CETEC, com o Senac.

Fotos: