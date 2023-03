Alunos de RH do Senac apresentaram projeto de conclusão de curso

Alunos apresentaram o projeto de conclusão de curso em uma indústria cerâmica da cidade

Capinópolis, Minas Gerais. Os alunos do curso Técnico de Recursos Humanos (RH) do Senac estão a um passo de ingressarem no mercado de trabalho como profissionais formados. Na última semana, os estudantes apresentaram o Projeto Integrador — um trabalho de conclusão de curso. As apresentações ocorrem no dia 17 em uma indústria cerâmica da cidade, e no Catru, no dia 18.

Maria Sueli Bizinotto é a docente à frente do curso de RH em Capinópolis.

O vice-prefeito Jaisson Souza e os vereadores Roney Vilarinho e Daniel França participaram das atividades no dia 17. O prefeito Cleidimar Zanotto compareceu ao evento no dia 18, destacando a importância da Educação para a sociedade.

Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos da CRV Industrial reafirmou o compromisso da empresa com o desenvolvimento local.

“A nossa equipe levou um ciclo de palestras onde foi apresentado que com compromisso, reconhecimento e conquistas, são princípios fundamentais para o crescimento pessoal e profissional. Continuamos firmes e comprometidos, juntamente com o Senac e a Prefeitura de Capinópolis em suas ações”, disse Michelle Pereira.

Fábio Leandro, Supervisor Agrícola e gestão P&D na CRV Industrial, foi um dos palestrantes.

A turma de RH concluirá o curso em junho deste ano.

A turma de Recursos Humanos integra a unidade de Capinópolis, juntamente com o curso de Técnico em Segurança do Trabalho e Administração de Empresas.

Os cursos são promovidos por meio de parceria entre o Senac e o Governo Municipal de Capinópolis.

Um profissional de Recursos Humanos (RH) é responsável por gerenciar as políticas e práticas de recursos humanos em uma organização. Suas principais funções incluem recrutamento e seleção de funcionários, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, gestão de remuneração e benefícios, gerenciamento de conflitos e comunicação interna.

Em geral, um profissional de RH trabalha para garantir que a empresa possua a força de trabalho necessária para atender suas necessidades de negócios e alcançar seus objetivos estratégicos. Eles podem criar planos de desenvolvimento de carreira, políticas de promoção, programas de incentivo e recompensa para garantir que os funcionários sejam valorizados e motivados a permanecer na empresa.

Os profissionais de RH também trabalham para garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis trabalhistas e regulamentações governamentais.