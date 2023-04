Alunos vestem branco para pedir paz no colégio Santa Dorotéia, em BH

O Colégio Santa Dorotéia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, realizou na manhã desta terça-feira (18/4) um Manifesto da Paz, em que os estudantes foram todos vestidos de branco para pedir o fim da violência nas escolas diante das ameaças recentes de massacres.

A programação do manifesto foi aberta com a música "Imagine", de John Lennon, durante a entrada dos alunos. Nas salas de aula, os estudantes assistiram a um vídeo que faz um apelo pela paz e orienta sobre a conduta nas redes sociais, abrangendo o debate sobre notícias falsas e violência.

O vídeo apresentado conta com a participação de Jean, professor da disciplina de filosofia na escola, e da diretora Irmã Albuquerque, além de um comunicado com o parecer da presidente do grêmio estudantil Júlia.

Durante o recreio, os alunos ouviram mais músicas e plantaram mudas de ipês brancos e girassóis na área verde da instituição. Os alunos da educação infantil fizeram, ainda, uma dobradura de Tsuru, que são pássaros da paz.