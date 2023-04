Ameaça às escolas: 11 jovens foram alvos da polícia em MG em apenas um dia

Pelo menos 11 adolescentes foram alvos de diligências da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na quinta-feira (20/4) por suspeita de envolvimento em ameaças de violência contra escolas em municípios do estado. Uma famosa influenciadora digital foi presa.

Em uma escola de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, quatro adolescentes foram conduzidos pela Polícia Militar para prestar esclarecimentos sobre uma explosão dentro da instituição de ensino. Eles foram identificados em imagens do circuito interno de TV. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os pais dos estudantes foram avisados do caso e os jovens também podem sofrer penalidades da própria escola.

Em Belo Horizonte, a polícia cumpriu um mandado de apreensão, expedido pela Vara de Infância e Juventude, de um adolescente de 13 anos. Uma espada de samurai, um computador e um celular foram recolhidos e serão periciados.

A denúncia partiu da escola na qual o garoto estuda, pois ele teria afirmado que mataria duas professoras, uma colega e a própria mãe. De acordo com a PCMG, uma avaliação psicológica foi solicitada, já que o aluno faz questão – em ato de “exibicionismo” – de mostrar as habilidades com a espada.

As autoridades também apreenderam dois adolescentes, de 14 e 15 anos, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que planejavam explodir a tubulação de gás da cozinha de uma instituição de ensino para causar uma reação em cadeia no prédio. Na sexta-feira (14/4), dois celulares e um recipiente contendo álcool 100% foram apreendidos com os jovens durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Na quinta, ambos foram encaminhados para um centro socioeducativo.

Também na Grande BH, em Contagem, os policiais civis cumpriram três mandados de busca e apreensão nas residências de dois jovens de 18 anos e de um adolescente, suspeitos de publicar ameaças de atentados contra escolas da cidade. Foram localizadas anotações que demonstravam a intenção em concretizar os atentados, além de uma réplica de arma de fogo, um celular e diversos desenhos com apologia ao nazismo.

Influenciadora digital é presa

Por fim, uma influenciadora digital de 22 anos, que possui mais de quatro milhões de seguidores nas redes sociais, foi identificada durante a operação Por Trás das Máscaras, deflagrada em Governador Valadares, na região Leste do estado, e terminou presa preventivamente. Segundo a PCMG, ela estava cometendo crimes em suas redes sociais, principalmente, em um aplicativo de compartilhamento de vídeos, onde postava conteúdos incitando jovens à prática de crimes de massacres nas escolas.

Em Santos Dumont, na Zona da Mata, um adolescente de 13 anos recebeu em casa a “visita” da Polícia Civil. Os policiais apreenderam dois celulares, um notebook, um simulacro de arma de fogo e um caderno contendo o planejamento de ataques que estavam programados para a quinta-feira.

Já em Araçuaí, na região do Jequitinhonha, outro jovem, de 20 anos, foi identificado pela polícia em decorrência de publicações com ameaças contra crianças, estudantes e professores de instituições de ensino da cidade.

Os nomes dos jovens e escolas não serão divulgados devido a escolha editorial do Jornal Estado de Minas.