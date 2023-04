Ameaça de massacre em escola estadual de Betim mobiliza governo de Minas

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE) está acompanhando a situação na Escola Estadual João Guimarães Rosa, no bairro Icaivera, em Betim, na Região Metropolitana de BH, devido a uma ameaça de massacre descoberta na parede da porta do banheiro feminino no início da semana.

Segundo a secretária, a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B, responsável pela coordenação da escola, está acompanhando a situação e prestando o apoio necessário à comunidade escolar.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados na escola no início da semana depois de uma mensagem com ameaça de massacre ser descoberta na parede da porta do banheiro feminino. Em conversa com o diretor da escola, ele informou que conversou com os alunos, mas ninguém assumiu a autoria da mensagem.

Além da Polícia Militar, que atua na prevenção à violência, por meio da Patrulha Escolar, a Guarda Municipal também foi acionada.

Ainda de acordo com a SEE, os órgãos competentes trabalham para identificar o suspeito. As atividades pedagógicas da unidade seguirão normalmente.

Nesta quinta-feira (06/04), a escola está fechada devido ao recesso de Páscoa. As atividades pedagógicas da unidade acontecerão normalmente na próxima segunda-feira (10/4).

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a Prefeitura de Betim informou que a Guarda Municipal irá até a Escola Estadual João Guimarães Rosa, na próxima segunda-feira, para fazer um levantamento e averiguar a situação, a fim de auxiliar na segurança de todos os alunos.

A Polícia Civil confirmou que a ocorrência foi atendida e registrada pela Polícia Militar e os fatos serão apurados. Até o momento, não houve conduzidos à delegacia de plantão.