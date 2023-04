Andarilha denuncia homem por tentativa de estupro em estrada de terra em Uberaba

Uma mulher de 23 anos, que alegou ser andarilha, denunciou um homem de 33 anos à Polícia Militar (PM) de Uberaba. Segundo a mulher, o homem cometeu uma tentativa de estupro. O suspeito foi preso em flagrante pela PM.

De acordo com a vítima, o indivíduo tentou realizar atos sexuais sem o seu consentimento na segunda-feira (24/04). A mulher explicou às autoridades que esperava por assistentes sociais próximo a um banco na avenida Leopoldino de Oliveira, quando um homem em um carro branco com uma escada de serviço no teto ofereceu-lhe uma carona para o prédio da assistência social municipal.

Os dois seguiram pela avenida Randolfo Borges Júnior e, ao chegarem a uma rotatória, o homem dirigiu para uma estrada vicinal. Em um determinado momento, ele parou o veículo e perguntou à vítima se ela gostaria de ter relações sexuais com ele.

Ela disse que recusou, mas que aceitaria dinheiro para almoçar.

O homem teria insistido para fazer o programa. Ela recusou mais uma vez, mas, ainda conforme o relato da mulher, ele, usando de força, começou a agarrá-la.

Então, ela disse que começou a gritar dentro do veículo e conseguiu escapar da suposta tentativa de estupro.

Também consta no registro policial que imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que a mulher entra no veículo do homem, que foi devidamente identificado e detido.

Relato do suspeito

O homem relatou à PM que passava pela avenida Leopoldino de Oliveira, quando viu a mulher sentada na calçada.

Ele disse que ela teria dito que estava aguardando a ronda de assistência social e pediu carona.

Durante o caminho, ele perguntou se ela já teria almoçado e disse que pagaria uma refeição.

No entanto, o suspeito disse que a mulher teria recusado e disse que precisaria de dinheiro.

O homem afirmou ainda que ela teria oferecido um acordo para que ‘ficasse com ele’ em troca de dinheiro.

O homem relatou ainda que, então, continuou dirigindo e parou na estrada vicinal, onde disse que tentou dar um beijo nela. Mas, a mulher teria dito a ele que só ficaria se ganhasse o dinheiro antes e, que, depois disso, teria saído do veículo.