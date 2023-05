Uma carreta tombada interdita parcialmente o Anel Rodoviário, próximo à Avenida Cristiano Machado, na manhã desta sexta-feira (26/5).

De acordo com a BHTrans, o acidente foi no sentido Rio de Janeiro e provoca lentidão na rotatória do bairro São Gabriel e na avenida Risoleta Neves, sentido bairro-Centro.