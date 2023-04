Aos três anos, garota viraliza ao narrar vídeos de receitas

Quem nunca tentou adivinhar um ingrediente de um vídeo de receita que circula nas redes sociais? A pequena Luíza, de apenas três anos, conquistou a internet narrando as preparações de alimentos de um jeitinho bem diferente e conquistou mais de 40 mil pessoas no Instagram.

A mineirinha de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, por exemplo, confunde um saco de uma espécie de farinha com uma vaca, rendendo a inusitada combinação de vaca com terra. Na receita do “chocolate”, como ela diz ser, ainda vai um “tanto de Coca-Cola”, que na verdade, é um óleo.

Em outro vídeo, ela confunde um dente de alho com um ovo e as sementes de pimenta do reino com ração. “Será que é do cachorro, gente? Eu acho que não, eu acho que sim”, pergunta para os fãs. Em uma receita de uma espécie de rabanada recheada com chocolate, ela diz que o pão é empanado no milho e frito no café.

Ela ainda elogia as receitas. “Olha que lindo”, diz ela, hipnotizada, para o preparo de uma paleta mexicana. Já outros vídeos não passam no critério da pequena. “Que nojo! Que isso? Uma vitamina”, pergunta, enojada.

Nos comentários, os seguidores se divertem. “Eu segui sua receita, deu super certo”, brincou uma mulher. “Ela começar o vídeo com ‘depois’ acaba comigo”, contou um homem. “Esse sotaque que amo! Tão linfa, tão expressiva”, elogiou outro seguidor.

Além dos vídeos das receitas, o perfil, monitorado pela mãe, compartilha momentos da rotina de Luiza e da família, como as brincadeiras, dancinhas e alimentação no dia a dia. Assista aos vídeos: