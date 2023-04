Apesar do aumento de acidentes, número de vítimas cai nas rodovias de MG

Nesta quinta-feira (27), foi apresentado o balanço da primeira fase da campanha “Ir e Vir Seguro”, que tem o objetivo de prevenir, antecipar e mitigar riscos para os usuários de estradas e rodovias, por meio da visualização de informações das vias rurais de Minas Gerais em um mapa interativo.

A campanha começou a ser elaborada em novembro de 2022 com o intuito de garantir a segurança nas viagens, como afirma o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Minas Gerais (Setcemg), Gladstone Lobato. “Desde o início da iniciativa, a intenção era garantir confiabilidade nas viagens e adquirir confiança em um ir e vir seguro através da centralização de informações e a busca de soluções.”





O mapa interativo é elaborado a partir da alimentação diária de um banco de dados e serve para monitorar as rodovias com eficiência. Na primeira fase da campanha, o foco foi o período chuvoso e, por meio do mapa, é possível ver as interdições parciais de todas as rodovias em Minas Gerais, reforçando a segurança dos motoristas e servindo como oportunidade de cobrar melhorias para as rodovias.

LEIA: Árvore cai e atinge carro na avenida Nossa Senhora do Carmo

O Major Robson Almeida, da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, aponta que, em 2023, houve uma redução de 57% nas interdições das estradas e rodovias e, de todas que ocorreram no período, 80% já foram solucionadas graças à iniciativa. “Observamos que no final de 2022, com o início da campanha e com um histórico do que havia acontecido no mesmo período do ano anterior, conseguimos disponibilizar para os órgãos responsáveis pela manutenção e prevenção das informações dos pontos onde haviam acontecido os problemas no ano anterior".

Acidentes de trânsito

Durante a coletiva, foi destacado o trabalho da Polícia Militar na questão dos acidentes de trânsito. De acordo com dados levantados, nos primeiros cinco meses da campanha, apesar do aumento de 2,5% no número geral de acidentes, houve uma redução de 21% no número do caso de batidas com vítimas. “Isso mostra que o trabalho feito foi um sucesso e nos motiva a manter a parceria e continuar a campanha.”, afirma o Major Robson Almeida.

E fora do período chuvoso?

Com o fim do período chuvoso, o foco da campanha passa a ser a prevenção de roubos de carga, queimadas nas estradas e segurança nas rodovias nos feriados prolongados. Gladstone Lobato afirma: “ é uma caminhada viva, o sindicato é um catalisador que une todos esses órgãos e empenha ações nas vias. Agora, vamos focar na prevenção de roubos, que é um grande problema nas nossas estradas, mas teremos também o início do período mais seco, com aumento no número de queimadas e fumaça, o que também aumenta o risco. O objetivo é cobrar de todos os responsáveis para que as ações de prevenção, melhorias e fiscalização sejam feitas".

LEIA: Caso de raiva humana é confirmado em produtor rural de Minas

A campanha é uma parceria entre Polícia Federal Rodoviária (PRF), da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRMG), do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).