Após 13 dias, polícia identifica suspeito de atropelar homem em Minas

Depois de 13 dias, um homem de 26 anos suspeito de atropelar e matar outro homem, de 38 anos, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, foi identificado pela polícia mineira. Apesar do reconhecimento, ele ainda não foi detido.

acidente aconteceu em 15 de abril, próximo à rodoviária da cidade. A vítima morreu dias depois, em decorrência do acidente.

De acordo com a Polícia Civil, no dia dos fatos, o homem fugiu do local sem prestar socorro. A identificação aconteceu após a corporação ter acesso a imagens de câmeras de segurança.

O veículo do jovem já foi encontrado, mas até o momento ninguém foi preso. As investigações seguem em andamento.