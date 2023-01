Após atos escatológicos e quebradeira no Palácio do Planalto, terroristas reclama de banheiro sujo

Usando um celular e internet, uma das envolvidas nos atos terroristas filma a colega de detenção pedindo cobertor

O último domingo (08.jan.23) foi marcado como um dos capítulos vergonhosos na história brasileira. Milhares de terroristas de extrema-direita se organizaram buscando ruir o sistema democrático na República Federativa do Brasil.

Sob um olhar passivo e conivente de autoridades policiais, os criminosos tomaram a praça dos Três Poderes, invadiram o Congresso Nacional, o Superior Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. Os terroristas destruíram parte da estrutura física, obras de arte de valor inestimável, roubaram HDs e armas, defecaram e urinaram em vários pontos dos locais invadidos.

A reação aos atos golpistas foi tomada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que determinou uma intervenção na Segurança do Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes ordenou o afastamento do governador do DF, Ibaneis Rocha, bem como a prisão em flagrante dos criminosos.

Ainda na noite de domingo, dia do ataque, a juíza Leila Cury autorizou a transferência dos homens presos para o Complexo Penitenciário da Papuda e das mulheres para a Penitenciária Feminina do DF.

Terrorista reclama de banheiro sujo

“Não achem esses terroristas que até domingo faziam badernas e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias, não ache que as instituições irão fraquejar”, disse o ministro Alexandre de Moraes.

Veja imagens da destruição dos Três Poderes em Brasília

Palácio do Supremo Tribunal Federal destruído, após distúrbios antidemocráticos no ultimo domingo