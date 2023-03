Após ‘brincadeira’, adolescente é assassinado em distribuidora

Um adolescente de 17 anos foi assassinado com dois tiros à queima-roupa, sem chance de defesa, em uma distribuidora na cidade de Patrocínio. O crime foi na madrugada deste domingo (5/3).

As imagens do circuito interno mostram que a vítima estava bebendo, dentro da distribuidora, junto com três outros homens. Ele conversava com um deles, que saiu de perto do adolescente, sacou uma arma e voltou em direção à vítima. Ele, então, apontou a arma e atirou no adolescente, que morreu na hora. Na sequência, todos fugiram da distribuidora.

Segundo a Polícia Militar, a vítima chamou o autor, em tom de brincadeira, de "seu corno chupador". No entanto, o rapaz, de 21 anos, cometeu o crime.

Ainda de acordo com a PM, o autor abandonou o carro em uma rua do Bairro Santo Antônio. Após encontrar o veículo, os policiais continuaram em busca dos homens. Os PMs encontraram o autor na casa de um dos comparsas.

Segundo a corporação, o autor tem passagens pela polícia. Os três foram detidos e levados para a delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.