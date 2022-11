Após mentiras: Twitter e Instagram suspendem contas de pastor bolsonarista André Valadão

Jair Bolsonaro e o pastor André Valadão em Orlando em junho de 2022Imagem: ALAN SANTOS/PR

O Twitter e o Instagram suspenderam nesta terça-feira (01.nov.22) as contas do pastor bolsonarista André Valadão, em cumprimentos a decisões judiciais. O bloqueio ocorreu no mesmo dia em que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou a exclusão das contas da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) nas mesmas redes sociais. Segundo a Corte Eleitoral, a congressista atacava a normalidade do processo eleitoral com base em falsas acusações de fraude no sistema de votação eletrônico.

No fim de outubro, o religioso disse ter recebido uma intimação do ministro Alexandre de Moraes, num vídeo em que também afirmava que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não é a favor do aborto nem da descriminalização das drogas, entre outros pontos. “Dias atrás recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e venho me declarar a partir dessa intimação”, diz o pastor em vídeo com fundo preto e música de fundo.

O processo, movido pela coligação do PT e cuja relatoria é da ministra Maria Claudia Bucchianeri, entretanto, ainda estava em andamento.

“O processo está em tramitação e ainda não tem nenhuma decisão. A parte foi intimada pelo TSE, no dia 6 de outubro, apenas para que tenha ciência do processo e apresente defesa no prazo de um dia. O último andamento foi 19 de outubro com envio dos autos para que o Ministério Público Eleitoral se manifeste em um dia”, informou o TSE em nota.

As suspensões ocorrem no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou que autorizou o ministro Ciro Nogueira (Casa Covil) a intermediar o processo de transição de governo, o líder religioso disse que Bolsonaro não mostrou provas sobre suposta fraude no processo eleitoral e reiterou apoio ao chefe do Poder Executivo.

No discurso que rompeu o silêncio 44 horas após a derrota para Lula, o mandatário agradeceu hoje aos 58 milhões de votos recebidos e, em seguida, criticou os atos de caminhoneiros que, desde domingo (30), têm bloqueado estradas em todo o país.

“Manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e fechamento do direito de ir e vir”, pontuou.

Segundo o governante, ele continuará cumprirá todos os mandamentos da Constituição Federal.

“Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição”, disse.

Após a breve fala de Bolsonaro, o ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) afirmou que Bolsonaro autorizou o processo de transição de governo.