Após rompimento de rodovia, desvio na BR-365 é liberado em Gurinhatã

Desvio provisório na BR-365, na altura de Gurinhatã, foi liberado neste domingo — Foto: Ecovias do Cerrado/Divulgação

Foi liberado, neste domingo (12.fev.23), o tráfego no desvio temporário na BR-365, em Gurinhatã. A nova via foi construída próxima ao trajeto principal, que ainda está fechado devido a uma cratera com cerca de 40 metros que surgiu na noite da segunda-feira (06.fev.23).

A Ecovias do Cerrado, responsável pela administração da rodovia, planejou o desvio para atender tanto ao tráfego de veículos leves quanto pesados. Os motoristas agora podem seguir pela BR-365 sem a necessidade de rotas alternativas.

Os trabalhos para a construção do desvio começaram na terça-feira (7), com 20 colaboradores operacionais trabalhando em três turnos, juntamente com mais 90 colaboradores da equipe de engenharia direta e indireta.