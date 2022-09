Após ser chamada de ‘feia e vulgar’, Bruna Marquezine responde Michele Bolsonaro – ‘micheque’

(esq) Bruna Marquezine foi chamada de ‘feia e vulgar’ por Michelle Bolsonaro, mulher do candidato à reeleição Jair Bolsonaro

A primeira-dama, Michele Bolsonaro, usou de um comentário ofensivo para falar sobre Bruna Marquezine. Porém, a atriz do próximo filme da DC Comics resolveu deixar uma simbólica resposta para ela.

A esposa do presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu deixar um comentário em uma publicação do colunista Francisco Campelo, que falava sobreo visual que a atriz estava usando em um desfile de grife. O post foi apagado do perfil.

‘A pessoa gosta de ser feia e vulgar’, disparou a esposa do presidente. Logo, diversas críticas sobre o ataque da primeira-dama começaram a surgir.

Todos aguardavam uma resposta de Bruna. Ela publicou em seus stories do Instagram um notícia do jornal Folha de São Paulo, em que falava sobre investigações que foram identificadas movimentações atípicas no Palácio do Planalto. Ela já declarou que vai votar em Lula nas eleições desse ano.