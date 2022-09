Debate da Tv Globo: após ser chamado de ‘padre de festa junina’, internautas resgatam fotos de Padre Kelmon fantasiado

Soraya Thronicke, candidata do União Brasil, chamou o candidato de padre de festa junina, se tornando meme nas redes sociais

Kelmon, candidato à presidência do PTB

Depois que o candidato Padre Kelmon (PTB) foi chamado de “padre de festa junina”, durante debate presidencial na TV Globo, na noite desta quinta-feira, 29, os internautas resgataram um post antigo do presidenciável fantasiado em festa típica.

A afirmação, que virou meme nas redes sociais, foi dita pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil). Ela criticou a ‘dobradinha’ entre Kelmon e o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e acusou o religioso de ser “cabo eleitoral” do atual presidente.

O post em que Kelmon aparece caracterizado em uma festa junina foi publicado no perfil do candidato no Instagram no dia 24 de junho de 2021. Na legenda, ele exalta o santo: “Salve São João.”

Memes ganharam a rede de forma instantânea