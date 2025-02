Ação conjunta resulta na apreensão de carga milionária de cocaína próximo à Campo Florido

Grande quantidade de drogas foi apreendida próximo à Campo Florido

Na manhã desta segunda-feira, 03 de dezembro de 2024, uma operação conjunta entre a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Militar de Goiás resultou na apreensão de uma carga significativa de cocaína na Rodovia MG 455, próximo à cidade de Campo Florido, Minas Gerais.

A ação, coordenada pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais e pelo Comando de Operações de Divisa de Goiás, teve como alvo um caminhão que transportava minério de ferro, mas que ocultava 131 kg de pasta base de cocaína, proveniente da Bolívia.

O motorista do veículo foi preso em flagrante, e o caminhão rodocaçamba utilizado no transporte foi apreendido. A cocaína, que seria distribuída em diversas cidades de Goiás e Minas Gerais, representava um prejuízo de aproximadamente R$ 15 milhões ao crime organizado.

Essa operação exemplifica a importância e a eficácia das ações integradas entre as forças policiais de diferentes estados, reforçando a segurança nas divisas e combatendo o tráfico de drogas. As polícias de Minas Gerais e Goiás mostram-se determinadas a continuar com essas operações conjuntas, visando minar as atividades criminosas que prejudicam a sociedade.