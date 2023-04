Apresentador Sikera Júnior é demitido da RedeTV

Foto: Facebook/Alerta Amazonas / Pipoca Moderna

A RedeTV decidiu encerrar o contrato com o apresentador Sikera Júnior, de 56 anos, que comandava o programa Alerta Nacional. A emissora confirmou ter cortado o vínculo também com a produtora TV A Crítica, que criou o programa.

A relação entre a RedeTV e Sikera Júnior já estava abalada. O apresentador foi, por diversas vezes, alvo de críticas por tecer comentários de cunho homofóbico, negacionista e racista. No início deste ano, inclusive, o Ministério Público Federal (MPF) chegou a pedir a prisão de Sikêra e pagamento de multa pelo crime de racismo.

Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, Sikera tinha contrato válido com a RedeTV até o final do ano passado, mas as partes estavam negociando para que fosse prolongado. Por isso, a emissora acredita que não terá de pagar multa pela demissão do apresentador. O advogado de Sikêra discorda.

O Alerta Nacional deve continuar no ar até o dia 28 deste mês, uma sexta-feira. Até o momento, Sikera Júnior não se pronunciou sobre o desligamento. Mas, em seu perfil em uma rede social, compartilhou um banner do programa escrito: “O melhor elenco do Brasil está aqui no Alerta Nacional”.