Araguari: pedinte cai embaixo de roda de caminhão em movimento

Homem ficou preso embaixo das rodas do caminhão

Araguari, Minas Gerais. Um homem de 58 anos teve a perna amputada durante um acidente na manhã desta sexta-feira (13.jan.23). O homem foi atropelado por volta das 11h40, na Avenida Mato Grosso, próximo à esquina com a Avenida Minas Gerais.

No local, segundo testemunhas, um homem que pedia dinheiro no meio da avenida próximo ao semáforo, esbarrou em um carro de passeio, perdeu o equilíbrio e caiu embaixo da roda do caminhão que estava transitando na via.

A vítima, do sexo masculino, 58 anos, consciente, confusa, com sinais de embriaguez alcoólica, estava com a perna esquerda presa embaixo da roda do caminhão; ocorreu amputação parcial da perna, com esmagamento do membro.

Houve a necessidade de se usar um macaco hidráulico para levantar a roda do caminhão, para que fosse possível fazer o atendimento da vítima.

A vítima foi imobilizada e transportada até a UPA Araguari para atendimento médico. Polícia Militar compareceu ao local.