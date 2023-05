Arcebispo de Belo Horizonte comemora 25 anos de consagração episcopal

Bodas de prata com as comunidades de fé, a evangelização e as obras sociais, entre outras frentes de atuação. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte , dom Walmor Oliveira de Azevedo, celebra os 25 anos da consagração episcopal. A comemoração será na quarta-feira (10), às 19h, durante missa na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte de BH.

Além de autoridades civis, participam da celebração bispos, padres e fiéis de diferentes lugares do Brasil, a exemplo do Núncio Apostólico no Brasil, dom Giambattista Diquattro, e do atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler, que é arcebispo de Porto Alegre (RS).