Árvore cai, acerta banca e interdita avenida de BH

Parte do trânsito na avenida Prudente de Morais, no bairro Vila Paris, Região Centro-Sul de Belo Horizonte , precisou ser interditada devido à queda de uma árvore de grande porte, informou o Corpo de Bombeiros . Ninguém ficou ferido.

Militares começaram a atuar no local, com os trabalhos de corte, por volta das 13h. Antes de bloquear parte da via, a árvore acertou uma banca de jornal , na altura do número 1.604.

Com isso, a via precisou ser interditada em uma das faixas, no sentido Centro-bairro. Consultada pelo Estado de Minas, a corporação informou que a via foi liberada no início da noite, por volta das 18h.