Árvore cai e atinge carro na avenida Nossa Senhora do Carmo

Uma árvore caiu e atingiu um carro na tarde desta quinta-feira (27/4), na avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro São Pedro, na região Centro-Sul de BH. Uma criança que passava pelo local foi atingida pelos galhos, teve escoriações nas pernas e foi atendida pelo SAMU.

Segundo a dona do carro, Sara Caldeira, ela estava passando pela avenida quando a árvore caiu no capô do veículo. "Foi um susto. Mas não deu nem tempo direito, porque foi muito rápido. Em um segundo, caiu a árvore. Nunca passei por algo parecido nem quero de novo."

Ainda não há mais informações a respeito do estado de saúde da criança.