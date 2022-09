Bombeiros removem árvore que caiu na rua no centro de Ituiutaba

Árvore caiu na Avenida 15, no Centro de Ituiutaba | Foto: Bombeiros/Ituiutaba

Na manhã do último sábado (24.set.22) o 2º Pelotão dos Bombeiros foi acionado para realizar o corte de uma árvore que havia caído em via pública, na Avenida Quinze, no centro de Ituiutaba. A queda da árvore acabou obstruindo a passagem de veículos.

Segundo relatos, a árvore caiu devido a chuva forte, seguida de fortes rajadas de vento que ocorreu na cidade.

Com uso de motosserras, machados e outros equipamentos próprios para a atividade, os Bombeiros militares concluíram o corte e liberaram a via após algumas horas de trabalhos.

O Corpo de Bombeiros orienta: durante períodos de chuvas, evite se abrigar debaixo de árvores. Procure um local seguro e aguarde a tempestade passar.

Árvore caiu na Avenida 15, no Centro de Ituiutaba | Foto: Bombeiros/Ituiutaba