Assassinatos em série, ameaças e ‘tribunal do crime’: como facção criminosa aterrorizava Prata, no Triângulo Mineiro

Presos na Operação Defensio Vitae — Foto: PCMG/Divulgação

A cidade de Prata, no Triângulo Mineiro, viveu sob o domínio do medo durante quase uma década. Assassinatos em série, ameaças constantes e um verdadeiro “tribunal do crime” imposto por uma facção criminosa transformaram o cotidiano de cerca de 30 mil moradores em um cenário de tensão e insegurança. A realidade só começou a mudar com a deflagração da Operação Defensio Vitae, realizada nesta quinta-feira (3) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em conjunto com as polícias Civil e Militar.

De acordo com o delegado Fábio Ruz, membro do Gaeco de Uberlândia, a facção se estruturou com base na intimidação, ameaças e execuções para controlar a cidade. “As pessoas me disseram que não tinham paz. Estavam vivendo como se fosse em uma comunidade dominada pelo tráfico, como nas grandes capitais”, relatou.

A operação cumpriu 36 mandados judiciais, resultando na prisão de 14 pessoas, sendo duas em flagrante. O grupo criminoso, vinculado a uma facção nacional, contava com estrutura logística para execuções e distribuição de drogas em pontos estratégicos da cidade.

Segundo o major Adivaldo Andrade da Silva, comandante do 54º Batalhão da PM, além de crimes relacionados ao tráfico, a facção também executava vítimas envolvidas em abusos sexuais. “Eles instauravam um tipo de julgamento interno e condenavam à morte quem não obedecia suas regras”, explicou.

Um dos crimes que pode estar relacionado ao grupo é o assassinato do casal Priscilla Teodoro e Luiz Gonzaga Neto, encontrado morto após três dias de buscas, na zona rural da cidade. O delegado Fábio Ruz confirmou que o caso está sob investigação e pode ter ligação com a atuação da facção.

Dos 16 mandados de prisão preventiva, 12 foram cumpridos. Os presos responderão por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma e organização criminosa. Três armas de fogo foram apreendidas e serão periciadas.

“A maior conquista não está apenas nos números, mas no que ouvimos das pessoas: ‘Esperei por mais de 8 anos por esse dia’. Isso mostra que nosso trabalho teve impacto real na vida da população”, afirmou Ruz.

O nome da operação, Defensio Vitae, significa “proteção da vida”, em referência ao objetivo central das ações policiais: devolver a paz a uma cidade sufocada pelo crime.