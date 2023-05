Ataque a escolas: 45% dos colégios de MG não possuem câmeras de segurança

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) divulgou nesta quinta-feira (4/5) um relatório apontando que 45% das 34 escolas mineiras fiscalizadas não possuem câmeras de segurança.

O resultado consta no balanço da “Operação Educação: Fiscalização Ordenada Nacional”. Nesse sentido, o objetivo da fiscalização foi analisar as condições de infraestrutura de escolas públicas dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Em Minas Gerais, especificamente, foram visitadas 34 escolas em 20 municípios – o que abrange 22 mil alunos em 400 salas de aula.

Ameaça às escolas: 12 jovens foram alvos da polícia em MG em apenas um dia “O TCE enviou 12 auditores para os 20 municípios de maneira simultânea e instalou uma sala de comando e controle operando em tempo real durante três dias. Ao todo, foram avaliados cerca de 200 quesitos em cada escola visitada”, explica o tribunal.

O levantamento revela ainda que 75% dos banheiros estão com inadequações, sendo as mais comuns: falta de papel higiênico, papel toalha e sabão. Além disso, cerca de 80% das escolas estão sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), 90% sem hidrante e 60% sem extintor. Das 40% que mantêm os extintores, todas possuem equipamento fora do prazo de validade.

Acessibilidade

Ameaça às escolas: Polícia Civil lança cartilha de segurança; veja dicas De acordo com a auditoria realizada pelo TCE mineiro, aproximadamente 25% das 34 escolas visitadas estão sem acessibilidade nas vias de circulação, 90% dos banheiros não estão adaptados e 80% das salas de aula com algum problema de adaptação.

Durante a Operação Educação: Fiscalização Ordenada Nacional foram 1.082 escolas fiscalizadas em todo país, com a participação direta de 32 tribunais de contas estaduais e municipais, em 26 estados e o Distrito Federal, totalizando 537 municípios e 785 servidores envolvidos na ação.