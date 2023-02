(esq) Ronaldo Fenômeno ao lado de Otávio Carlos

Capinópolis, Minas Gerais. Otávio Carlos, atleta de Capinópolis, está em Dubai jogando competições pelo time do Cruzeiro. Na foto, Otávio ao lado do ex-jogador e investidor do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno.

O jovem jogador é filho do empresário Andes, da empresa Pé Quente Calçados.