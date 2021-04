ÁudioPlay: Novas regras do Código de Trânsito Brasileiro já estão valendo

Áudio notícias

As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foram apresentadas nesta segunda-feira (12) pelo ministro da Infraestrutura, Tarcisio de Freitas. Ele afirmou que o código já tinha 20 anos e precisava de uma atualização, e comentou as vantagens da revisão nas normas.

Outra mudança no CTB é sobre penalidades para quem dirige sob o efeito do álcool. O diretor-geral do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, explica como será encarado esse tipo de delito.

O novo código prevê mais rigor também em relação ao recall de peças, que é quando a empresa fabricante do veículo chama os proprietários para substituir, gratuitamente, alguma peça defeituosa. Agora, haverá rigor com a cobrança desse conserto do automóvel. Caso contrário, o proprietário não vai conseguir renovar o licenciamento.

