Auditoria destaca excelência na produção de açúcar da CRV Industrial

Capinópolis, Minas Gerais. No dia 15 de julho, foi realizada uma importante auditoria na unidade mineira da CRV Industrial, conduzida pelo cliente General Mills, sob a responsabilidade do auditor Érico, gerente regional de categoria da companhia.

A visita teve como objetivo avaliar, de forma minuciosa, todas as etapas envolvidas no processo produtivo da nossa unidade de fabricação de açúcar.

O foco da auditoria esteve centrado nos requisitos de segurança de alimentos e na conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (BPF), fundamentais para garantir a qualidade e a integridade dos produtos destinados ao consumidor final.

A avaliação foi conduzida de forma técnica e criteriosa, reforçando o compromisso da empresa com a melhoria contínua e com a excelência operacional.

Aproveitamos para agradecer e parabenizar todos os colaboradores envolvidos, pelo empenho, profissionalismo e dedicação demonstrados em todas as etapas do processo. O resultado positivo da auditoria é reflexo do trabalho em equipe e da cultura de qualidade que permeia toda a organização.