Aumenta proporção de idosos e aposentados que empreendem

A necessidade de buscar novas fontes de renda, associado à escassez de empregos, tem levado aposentados a voltarem à atividade via empreendedorismo para ajudar no sustento da família. É o que consta de uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), tendo por base dados da Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Segundo o levantamento, de 2018 a 2021 houve “praticamente uma inversão” no quadro “oportunidade e necessidade” entre os empreendedores seniores.

Em 2021, 60% dos empreendedores seniores abriram um negócio devido à necessidade. Em 2018, no entanto, a situação era a oposta, “o empreendedorismo por oportunidade galgava espaço na camada mais velha dos entrevistados, registrando um aumento de 15,3% em comparação a 2017, chegando a 62,1%”, destaca o Sebrae.

“Para além dos empreendedores acima de 55 anos, em 2021, à medida que a idade dos empreendedores brasileiros avançava, a motivação por necessidade crescia. Aproximadamente 44% dos jovens empreendedores iniciais (de 18 a 34 anos) começaram uma iniciativa empreendedora motivados pela necessidade de encontrar alternativas de trabalho e renda. Esse dado subiu para 52% no extrato seguinte, formado pelos empreendedores da faixa etária intermediária, de 35 a 54 anos”, mostra a pesquisa.

Ainda segundo a entidade, tendo por base esse contexto, dar início a um negócio, motivado pela “escassez de empregos”, foi a principal motivação para 80% dos entrevistados seniores em 2021, ante aos 77% dos empreendedores da faixa etária intermediária e 75,8% dos jovens.

Segundo o presidente do Sebrae, Carlos Melles, essa inversão na motivação de oportunidade por necessidade é consequência da realidade econômica do país, influenciada pela pandemia da covid-19. “Muitos aposentados se viram obrigados a voltar ao mercado de trabalho para sustentar suas famílias e, ao não conseguirem emprego, encontraram a solução no empreendedorismo, muitas vezes, informal”, disse.

Perfil

Entre as características do perfil dos empreendedores seniores observadas pelo levantamento, o Sebrae destaca que as atividades mais empreendidas estão as de alimentação. É o caso dos de catering (serviços de fornecimento de refeições coletivas, que incluem insumos necessários para o evento); bufê; e comida preparada.

“Restaurantes e outros estabelecimentos de alimentação e bebidas, alcançaram 21,2% entre os seniores. Em termos comparativos, esse setor compreende apenas 8,4% dos empreendedores jovens”, aponta o Sebrae.

Ainda segundo a pesquisa, no caso de empreendedores com mais idade, a proporção maior é daqueles que têm o ensino fundamental incompleto.

No grupo com idade entre 55 e 64 anos, quase 54% dos empreendedores iniciais se declaram pretos ou pardos. Já no caso do grupo de jovens com idade entre 18 e 34 anos, a proporção dos empreendedores iniciais que se autodeclaram negros sobe para 61%.